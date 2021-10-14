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    Van'da minibüs şoförü, aracında kitaplık oluşturdu

    Yolcularına kitap sevgisini aşılamayı amaçlayan duyarlı sürücü, ilk etapta kurduğu küçük bir kitaplığın ardından ilginin yoğun olması halinde minibüsünü kitaplığa dönüştürmeyi hedefliyor.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:50
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    Van'da minibüs şoförü, aracında kitaplık oluşturdu

    Vanlı minibüs şoförü, örnek bir davranışa imza attı.

    Mahalleler arası yolcu taşıyan 18 yıllık minibüs şoförü Doğal Gül, yolcularına kitap sevgisi aşılamayı amaçladı.

    MİNİBÜSÜNÜ KİTAPLIĞA DÖNÜŞTÜRMEYİ İSTİYOR

    Aracına binen vatandaşların yolculuk esnasında telefonla vakit harcamasını istemeyen Gül, minibüs içerisinde kitaplık oluşturdu.

    Duyarlı sürücü, bu yöntemle yolcuların kitap okumasını sağlıyor.

    Şoför Gül, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi halinde minibüsünü kitaplığa dönüştürmeyi istiyor.

    Van'da minibüs şoförü, aracında kitaplık oluşturdu VİDEO

    Van da minibüs şoförü, aracında kitaplık oluşturdu #1

    "AMACIMIZ YOLCULARIMIZIN DAHA FAZLA KİTAP OKUMASINI SAĞLAMAK"

    Kitap okumayı çok sevdiğini ifade eden Gül, “Yolculuk esnasında vatandaşlara, telefonla ilgilenmelerinden ziyade kitap okumalarını öneririm. Bu çerçevede kitap okumaya teşvik amacıyla minibüsümüze küçük bir kitaplık bıraktık. İnşallah gelen olumlu tepkilerle birlikte kitaplığımızı daha da büyüteceğiz. Burada amacım kesinlikle reklam yapmak değildir. Sadece yolcularımızın daha fazla kitap okumasını sağlamaktır. Yaptığımız bu çalışmadan dolayı da çok sayıda takdir mesajları alıyoruz.” dedi.

    Van da minibüs şoförü, aracında kitaplık oluşturdu #2

    Aynı durakta çalıştıkları bir başka minibüs şoförü Alpay Vural da ilgi düzeyine göre kendilerinin de minibüslerini kitaplığa çevireceklerini söyledi.

    Van da minibüs şoförü, aracında kitaplık oluşturdu #3

    Van da minibüs şoförü, aracında kitaplık oluşturdu #4

    Van da minibüs şoförü, aracında kitaplık oluşturdu #5

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