Euro
10.3858
1.15%
Dolar
8.5649
1.13%
Altın
511.27
0.6%
Borsa
1.443
-0.8%
Bitcoin
342.021
1.71%
EXEN Coin
32.70
-1.08%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı

    İki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 18:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde, Ahmet Dağcıoğlu idaresindeki 27 AAK 999 plakalı tır, Mehmet Durmuş idaresindeki 31 LAG 51 plakalı tır ile çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada, sürücülerden Ahmet Dağcıoğlu ağır yaralanırken, diğer sürücü Mehmet Durmuş ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı.

    Kaza sonrası polis ekipleri trafiğin akışını kontrollü olarak sağlarken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı VİDEO

    Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı #1

    Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı #2

    Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir