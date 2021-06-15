Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı

Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı

İki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde, Ahmet Dağcıoğlu idaresindeki 27 AAK 999 plakalı tır, Mehmet Durmuş idaresindeki 31 LAG 51 plakalı tır ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücülerden Ahmet Dağcıoğlu ağır yaralanırken, diğer sürücü Mehmet Durmuş ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı.

Kaza sonrası polis ekipleri trafiğin akışını kontrollü olarak sağlarken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep’te iki tır kafa kafaya çarpıştı VİDEO

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