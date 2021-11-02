Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bir kamyon devrildi. Kaza sonrası trafikte aksama yaşandı.

İstanbul'da saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde kaza meydana geldi.

2 kamyonet, 1 tır, 1 otomobil ve 2 çekicinin karıştığı kazada bir kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.