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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde bir kamyon devrildi. Kaza sonrası trafikte aksama yaşandı.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:44
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

    İstanbul'da saat 08.30 sıralarında Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde kaza meydana geldi.

    2 kamyonet, 1 tır, 1 otomobil ve 2 çekicinin karıştığı kazada bir kamyonet devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    ULAŞIM TEK ŞERİDE DÜŞTÜ, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Ulaşımın Ankara istikametine tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

    Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza #1

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza #2

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza #3

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza #4

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