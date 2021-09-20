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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
- İHA
- 20.09.2021 - 17:57
- Güncelleme : 20.09.2021 - 18:00
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi’nde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Halk arasında Kore Mahallesi olarak bilinen mahallede yapılan çalışmalarda, 1 şahsın üzerinde ve ikametinde aramalar yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Aramalarda satışa hazır, fişeklenmiş halde 117 fişek eroin, şeffaf poşet içerisinde fişeklenmemiş halde bir miktar bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan bir adet makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen İ.P. isimli şahıs, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.