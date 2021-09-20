Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Çorlu’da Hıdırağa Mahallesi’nde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. 1 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.