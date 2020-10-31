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    İzmir'de 21 kişi hayatını kaybetti

    İzmir'de meydana gelen depremde 21 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 01:30
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 04:09
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    İzmir'de 21 kişi hayatını kaybetti

    İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde can kayıpları yaşandı, birçok bina da yıkıldı ve büyük hasar gördü.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındna açıklama yaptı.

    "21 CAN KAYBIMIZ VAR"

    Koca, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız." ifadelerinde bulundu.

    İzmir de 21 kişi hayatını kaybetti #1

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