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Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
- 27.04.2022 - 08:02
- Güncelleme : 27.04.2022 - 08:50
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilerin adreslerini tespit ederek harekete geçti.
Birçok adrese eş zamanlı operasyon
DHA'nın haberine göre; ekipler, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.
Çok sayıda şğpheli gözaltında
Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Adana'da DEAŞ operasyonu VİDEO