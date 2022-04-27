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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
    • 27.04.2022 - 08:02
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 08:50
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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilerin adreslerini tespit ederek harekete geçti.

    Birçok adrese eş zamanlı operasyon

    DHA'nın haberine göre; ekipler, belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Adana da DEAŞ operasyonu #1

    Çok sayıda şğpheli gözaltında

    Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana'da DEAŞ operasyonu VİDEO

    Adana da DEAŞ operasyonu #2

    Adana da DEAŞ operasyonu #3

    Adana da DEAŞ operasyonu #4

    Adana da DEAŞ operasyonu #5

    Adana da DEAŞ operasyonu #6

    Adana da DEAŞ operasyonu #7

    Adana da DEAŞ operasyonu #8


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