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Adana'da DEAŞ operasyonu
DEAŞ soruşturması kapsamında 'Yamaçlı' grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, çok sayıda kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
- İHA
- 07.01.2022 - 08:54
- Güncelleme : 07.01.2022 - 09:08
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın 'Yamaçlı' grubunda faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
ŞÜPHELİ 7 KİŞİYE BASKIN YAPILDI
Şafak vakti, özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da DEAŞ operasyonu ViDEO