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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    DEAŞ soruşturması kapsamında 'Yamaçlı' grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, çok sayıda kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 09:08
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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın 'Yamaçlı' grubunda faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

    ŞÜPHELİ 7 KİŞİYE BASKIN YAPILDI

    Şafak vakti, özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'da DEAŞ operasyonu ViDEO

    Adana da DEAŞ operasyonu #1

    Adana da DEAŞ operasyonu #2

    Adana da DEAŞ operasyonu #3


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