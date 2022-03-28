Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan ve o anları da cep telefonu kamerasına kaydeden E.K. adlı kadın gözaltına alınırken, kız çocuğu için bakanlık harekete geçti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olay, tüyleri diken diken etti.

KIZINI YASTIKLA BOĞMAYA ÇALIŞTI

Bir anne, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, talihsiz kızın nefes almakta zorlandığı dikkat çekerken, annenin kızıyla ilgili söylediği sözler yürek burktu.

"BÖYLE KURTULACAĞIM İŞTE, ÖL, ÖL"

Kızıyla ilgili olarak, "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diye konuşan anne E.K., gözaltına alındı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

E.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de R.E.K. için harekete geçti. Kızın koruma altına alınacağı öğrenildi.

















