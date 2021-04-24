Gaziantep'te tırın çarptığı köpeğin, ilk muayenesinde vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı köpek tedavi altına alındı. Yaralı köpeği farkeden vatandaşlar itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

Ekipler köpeği barınağa götürürken, çarpan tırın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te tırın çarptığı köpek tedavi altında VİDEO

VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Yaralı halde bulunan köpek, İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürdü. Burada muayene edilen köpeğin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesi yapılan köpek ameliyat edilmesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hastanesi'ne götürüldü.