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    Gaziantep'te tırın çarptığı köpek tedavi altında

    Gaziantep'te tırın çarptığı köpeğin, ilk muayenesinde vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 12:22
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    Gaziantep'te tırın çarptığı köpek tedavi altında

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı köpek tedavi altına alındı. Yaralı köpeği farkeden vatandaşlar itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

    Ekipler köpeği barınağa götürürken, çarpan tırın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Gaziantep'te tırın çarptığı köpek tedavi altında VİDEO

    VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

    Yaralı halde bulunan köpek, İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürdü. Burada muayene edilen köpeğin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

    Gaziantep te tırın çarptığı köpek tedavi altında #1

    İlk müdahalesi yapılan köpek ameliyat edilmesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Hastanesi'ne götürüldü.

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    Gaziantep te tırın çarptığı köpek tedavi altında #3

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