8 ilde DEAŞ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-15' operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-15' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

24 şüpheli yakalandı

Buna göre; İl Emniyet Müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun'da yapılan eş zamanlı baskınlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten toplam 24 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)