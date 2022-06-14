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    8 ilde uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı kararı

    Ankara merkezli 8 ilde, uyuşturucu çetesine yönelik 75 şüphelinin yakalanmasına ilişkin 'süpürme' operasyonu başlatıldı.
    • 14.06.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 07:33
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    8 ilde uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu çetesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

    8 ilde 75 şüpheliye yönelik operasyon

    Yaklaşık 1 yıl boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından, 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi.

    Özel Harekat da katıldı

    DHA'nın haberine göre; Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ‘süpürme’ adı verilen eş zamanlı operasyona başlandı. 132 ekip ve 400 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslerinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

    Narkotik köpekleriyle şüphelilerin evlerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyona katılan ekiplerin çalışması devam ediyor.

    8 ilde uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı kararı #1

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    8 ilde uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı kararı #3

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    8 ilde uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı kararı #5


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