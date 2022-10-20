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    8 ilde yasa dışı bahis operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
    • 20.10.2022 - 08:33
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:20
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    8 ilde yasa dışı bahis operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Paralar; Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürüne gidiyordu

    Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

    2,5 milyar lira civarında suç geliri elde edildi

    Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

    40 milyon dolarlık kripto paralara el konuldu

    Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

    AA’nın haberine göre haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.


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