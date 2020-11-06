8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı öldüren sanık Uğur Koçyiğit'e ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ankara'da Eylül Yağlıkara’nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.

22 Haziran 2018’de Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara bir anda ortadan kaybolmuş, uzun aramalar sonucunda ise minik kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Eylül'ün, komşuları Uğur Koçyiğit tarafından alıkoyulduktan sonra cinsel saldırıya uğrayıp vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Uğur Koçyiğit yaşanan olayın ardından tutuklanırken, oğluna yardım ettiği belirlenen anne Huriye Koçyiğit ise gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Uğur Koçyiğit ile Huriye Koçyiğit'in yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit, taraf avukatları, Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife ve babası Halil İbrahim Yağlıkara katıldı.

Tutuklu sanık Uğur Koçyiğit'le de tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sanık Uğur Koçyiğit, bazı tanıkların, savunmasını doğrulayacak şekilde beyanda bulunduğunu söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

Tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit de olay günü Eylül'ü görmediğini belirterek, "O gün pazara gitmiştim, bir dahilim yok. Kimse çocuk katil olmak istemez, suçsuzum." dedi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, ilk duruşması 17 Mayıs 2019'da görülen dosyayı karara bağladı.

KATİLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Karara göre, sanık Uğur Koçyiğit, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Söz konusu cezaları üst sınırdan veren mahkeme, sanık hakkında takdir indirimi yapmadı.

KATİLİN ANNESİNE 15 YIL 10 AY HAPİS

Sanık Huriye Koçyiğit ise "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 13 yıl 4 ay, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.