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    81 ilde düzenlenen kumar operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı

    Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 47 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
    • 17.04.2022 - 13:00
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    81 ilde düzenlenen kumar operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı

    Ülke genelinde 30 bin 361 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi.

    21 bin 31 iş yeri ve 436 derneğe baskın

    Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda, 21 bin 31 iş yeri ve 436 dernek kontrol edildi, 533 aranan kişi yakalandı ve 47 kişi gözaltına alındı.

    47 gözaltı

    Ayrıca, 146 kişi hakkında adli, 405 kişi hakkında idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 123 umuma açık iş yeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

    Kumar makinelerine el konuldu

    DHA'nın haberine göre; Uygulamada 5 tabanca, 1 av tüfeği, 251 mermi, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Uygulama sonucunda, 7 oyun ve kumar makinesi, 7 tombala makinesi ile kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 8 horoz ve kumar oynanması için kullanılan çok sayıda materyale el konuldu.

     

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