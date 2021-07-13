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    81 ilde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

    Ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 138 kişi yakalandı.
    • İHA
    • 13.07.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 11:32
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    81 ilde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

    Ülke genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

    81 ilde yapılan uygulamalara, 55 bin 177 personel katılım sağladı.

    Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalanırken 113 şahıs gözaltına alındı.

    771 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Uygulamada aranan bin 39 araç tespit edildi.

    771 araç trafikten men edildi.

    81 ilde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #1

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