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81 ilde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

81 ilde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

Ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında çeşitli suçlardan aranan bin 138 kişi yakalandı.