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Fatih'te 4 katlı binada yangın
Bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
- 11.06.2022 - 09:12
İstanbul'un Fatih ilçesi Şehsuvar Bey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokak'ta günlük kiralık olarak kullanılan 4 katlı binanın 4. katında yangın meydana geldi.
DHA'nın haberine göre; yangın nedeniyle alevler kısa sürede çatıya sıçradı.
Alevler büyüyerek çatıya sıçradı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın sırasında binadakiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Söndürüldü
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.