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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu

    Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 5 Suriye ve Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 17:36
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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde terör örgütü DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Ekipler, Suriye ve Irak uyruklu A.S., S.S., M.B., M.E. ve M.F.'nin örgüt üyesi olduğunu tespit etti.

    YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİ GÖZALTINDA

    Melikgazi ve Talas ilçelerinde, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

    Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Kayseri de DEAŞ operasyonu #1

    Kayseri de DEAŞ operasyonu #2


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