83 yaşındaki komşusuna cinsel saldırıda bulundu

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Kütahya'da yan binada oturan komşusunun evine tavan arasından giren H.A. gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki H.A., tavan arasını kullanarak, yalnız yaşayan 83 yaşındaki komşusu K.K.'nin oturduğu eve girdi.

Eve girdiği sırada üzerindeki kıyafetlerini çıkaran H.A., K.K.'ye cinsel saldırıda bulundu. Kadının çığlık atması üzerine şüpheli, üzerini giyinerek kaçmak istedi.

DAMADIYLA KIZINDAN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada K.K., yakında oturan kızı ve damadını arayarak yardım istedi. Telefon üzerine eve giden çift, şüpheli H.A.'yı odaya kilitledi.

İhbar üzerine eve giden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli H.A.’yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen H.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.