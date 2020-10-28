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    İstanbul'da PKK operasyonu

    İstanbul'da il genelin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yapıldı.
    • DHA
    • 28.10.2020 - 03:14
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    İstanbul'da PKK operasyonu

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde terörle mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    BEYOĞLU'NDA OPERASYON

    Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Beyoğlu'nda bulunan bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

    İstanbul da PKK operasyonu #1

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

    Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul da PKK operasyonu #2

    İstanbul da PKK operasyonu #3

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