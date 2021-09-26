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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi, 5'i yargılanan 6 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.09.2021 - 05:19
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

    Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri FETÖ sanığı bir grubun illegal yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit ederek çalışma başlattı.

    Milas Güllük açıklarından tekne ile açılan grup Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

    Yunanistan a kaçmaya çalışan FETÖ cüler yakalandı #1

    2'Sİ KADIN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Teknede yapılan aramada, ikisi kadın 6 şüpheli yakalanarak Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim etti.

    Teknedekilerden 5'inin FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski astsubay ve memur olduğu belirlendi.

    Tekne kaptanı B.O. ve Organizatör M.C.G'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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