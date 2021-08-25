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    Başkent'te terör operasyonu

    Çatışma bölgelerindeki terör örgütü üyeleri ile iletişimde olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi, Ankara polisi tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:43
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    Başkent'te terör operasyonu

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarla kentteki Suriye uyruklu 4 kişinin, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olduklarını belirledi.

    Harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

    3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon sonucu 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    Başkent te terör operasyonu #1

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