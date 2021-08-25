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Başkent'te terör operasyonu
Çatışma bölgelerindeki terör örgütü üyeleri ile iletişimde olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi, Ankara polisi tarafından gözaltına alındı.
- DHA
- 25.08.2021 - 10:27
- Güncelleme : 25.08.2021 - 10:43
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarla kentteki Suriye uyruklu 4 kişinin, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olduklarını belirledi.
Harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon sonucu 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.