Antalya'daki orman yangını kontrol altında

Kundu arıtma tesisleri civarındaki ormanlık alanda yangın başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Yaz döneminin felaketi orman yangınları bu kez Akdeniz bölgesinden geldi.

Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın kontrol altında

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına almak için canla başla mücadele verdi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

1 hektar kül oldu

Edinilen bilgiye göre, 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu

Antalya'da orman yangını VİDEO