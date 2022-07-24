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    Antalya'daki orman yangını kontrol altında

    Kundu arıtma tesisleri civarındaki ormanlık alanda yangın başladı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.
    • 24.07.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 14:45
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    Antalya'daki orman yangını kontrol altında

    Yaz döneminin felaketi orman yangınları bu kez Akdeniz bölgesinden geldi.

    Antalya'nın Kundu bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

    Kundu arıtma tesisleri yakınında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    Yangın kontrol altında

    Ekipler, yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına almak için canla başla mücadele verdi.

    Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

    1 hektar kül oldu

    Edinilen bilgiye göre, 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu

    Antalya'da orman yangını VİDEO

    Antalya daki orman yangını kontrol altında #1

    Antalya daki orman yangını kontrol altında #2

    Antalya daki orman yangını kontrol altında #3

    Antalya daki orman yangını kontrol altında #4

    Antalya daki orman yangını kontrol altında #5

    Antalya daki orman yangını kontrol altında #6

    Antalya daki orman yangını kontrol altında #7


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