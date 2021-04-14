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- Sivas’ta sağlık çalışanlarına saldıranların ilk ifadesi: Utanacak bir şey yapmadık
Sivas’ta sağlık çalışanlarına saldıranların ilk ifadesi: Utanacak bir şey yapmadık
- İHA
- 14.04.2021 - 14:15
- Güncelleme : 14.04.2021 - 17:22
Sivas’ta trafik kazası geçiren bir şahıs, ayağı kırılınca Sivas Numune Hastanesi acil bölümüne kaldırıldı.
Y.Ö. isimli şahsın yakınları, hasta ile yeterince ilgilenilmediğini söyleyerek sağlık çalışanlarına saldırdı.
İkisi kadın 9 kişi hastaneyi birbirine kattı.
6 KİŞİ YARALANDI
6 güvenlik görevlisi çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Tıbbi malzemeler zarar gördü. Olay yerine sevk edilen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
“UTANACAK BİR ŞEY YAPMADIK”
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden bir kadın sevk esnasında, “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum.” dedi.
7 ŞÜPHELİ SERBEST
Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan ikisi tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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