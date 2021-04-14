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    Sivas’ta sağlık çalışanlarına saldıranların ilk ifadesi: Utanacak bir şey yapmadık

    Sivas’ta sağlık çalışanlarına saldıranların ilk ifadesi: Utanacak bir şey yapmadık

    Hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren şüphelilerden biri adliyeye sevk edilirken, “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” dedi.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 17:22
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    Sivas’ta trafik kazası geçiren bir şahıs, ayağı kırılınca Sivas Numune Hastanesi acil bölümüne kaldırıldı.

    Y.Ö. isimli şahsın yakınları, hasta ile yeterince ilgilenilmediğini söyleyerek sağlık çalışanlarına saldırdı.

    İkisi kadın 9 kişi hastaneyi birbirine kattı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    6 güvenlik görevlisi çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Tıbbi malzemeler zarar gördü. Olay yerine sevk edilen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Sivas’ta sağlık çalışanlarına saldıranların ilk ifadesi: Utanacak bir şey yapmadık #1

    “UTANACAK BİR ŞEY YAPMADIK”

    Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden bir kadın sevk esnasında, “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük. Hiç utanmıyorum.” dedi.

    7 ŞÜPHELİ SERBEST

    Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan ikisi tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Sivas'ta hasta yakınları taşkınlık çıkardı VİDEO

    Sivas’ta sağlık çalışanlarına saldıranların ilk ifadesi: Utanacak bir şey yapmadık #2

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