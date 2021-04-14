Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sivas’ta sağlık çalışanlarına saldıranların ilk ifadesi: Utanacak bir şey yapmadık

Sivas’ta sağlık çalışanlarına saldıranların ilk ifadesi: Utanacak bir şey yapmadık

Hastane çalışanlarına saldırıp tıbbı malzemelere zarar veren şüphelilerden biri adliyeye sevk edilirken, “Utanacak bir şey yapmadık, sağlığımız için dövüştük” dedi.