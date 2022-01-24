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    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon

    Yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine, Bağcılar ve Eyüpsultan ilçelerine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan E.D., adli kontrolle serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 14:35
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    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon

    İstanbul’un Bağcılar ve Eyüpsultan ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti.

    Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, E.D. (34) gözaltına alındı.

    Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramalarda; 13 ruhsatsız tabanca, 20 adet şarjör, 4 adet fişek, 5 adet tabanca çerçevesi, 3 adet icra mili, 2 adet icra yayı, 3 adet tabanca sürgüsü, 26 gram skunk, 25,70 gram metamfetamin, 37 adet uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu ve 10 adet sim kart ele geçirildi.

    Ekiplerce E.D.'nin yapılan sorgulamasında, tabancaları Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'ndeki bir adresten aldığını itiraf etmesinin ardından ekiplerce ikinci operasyon düzenlendi. Eve düzenlenen baskında, S.C. isimli şüphelinin kaçtığı belirlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek, 39 adet namlu, 15 adet sürgü, 3 adet boş şarjör, 43 adet kurusıkı tabanca fişeği, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüphelinin aracına yapılan baskın, kameraya yansıdı.

    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon VİDEO

    SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

    Gözaltına alınan E.D.’nin, polis merkezindeki yapılan detaylı sorgulamasında çocuğa cinsel istismar, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu ticaretinden suç kayıtları olduğu belirlendi.

    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon #1

    ADLİ KONTROLLE SERBEST

    E.D., işlemlerinin ardından, "Yasa dışı Silah Ticareti" ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından dün, adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli E.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon #2

    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon #3

    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon #4

    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon #5

    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon #6

    İstanbul’da, silah kaçakçılarına operasyon #7


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