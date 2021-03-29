Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Araçların kafa kafaya çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunun 15. kilometresinde, sürücüleri belirlenemeyen 63 AAR 819 plakalı otomobil ile 63 RC 192 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2'Sİ AĞIR 6 YARALI

Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun Şanlıurfa istikameti trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.