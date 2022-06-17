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    Kadir Şeker davası yeniden görülecek

    Kadir Şeker davası yeniden görülecek

    Konya'da, şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'ya yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.
    • 17.06.2022 - 18:51
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 19:06
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    Her geçen gün artan kadına şiddete engel olan Kadir Şeker, bir kadını kurtarmak isterken katil oldu.

    Konya'da Özgür Duran’dan (32) şiddet gördüğünü düşündüğü Ayşe Dırla'yı (35) kurtarmak isterken Duran’ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, Türkiye’nin gündemine oturdu.

    12 yıl 6 ay hapis istemi Yaşanan talihsiz olay sonucunda Şeker hakkında, 12 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

    Yargıtay kararı bozdu

    Temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, cezayı fazla buldu. Kadir Şeker'e verilen ceza, Yargıtay tarafından bozulunca tahliye sevinci doğdu.

    Tahliye durumu belli olacak

    Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker hakkında dosya, Konya'ya gönderildi.

    3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyip tensip edeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihi de belli oldu.

    Mahkeme 5 Temmuz'da

    Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

    Kadir Şeker davası yeniden görülecek #1

    Kadir Şeker davası yeniden görülecek #2

     


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