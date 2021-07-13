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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    Polis ekipleri, il genelinde daha önce belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 07:46
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 07:55
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    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyona Özel Harekat polisi ve hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik polis köpeği de katıldı.

    ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi'nde bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.

    Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu ViDEO

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var #1

    İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var #2

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