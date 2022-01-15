Dini nikahlı eşiyle tartıp, evinin balkonundaki eşyaları ateşe veren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi'nde dün akşam Ümit Gezer, iddiaya göre dini nikahlı eşi K.T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ümit Gezer, tartışmadan bir süre sonra sinir krizi geçirerek evin balkonuna çıktı.

BALKONDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ

Gezer, balkonda bulunan plastik kasa ve kıyafetleri tutuşturdu. Kısa sürede tutuşan eşyalar evin balkonunu sardı.

Ümraniye'de madde bağımlısı, içinde ailesinin olduğu evi yaktı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

TUTUKLANDI

Ümit Gezer, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ümit Gezer, "Kundaklama" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.