Euro
15.4280
-0.99%
Dolar
13.5192
-0.46%
Altın
789.6610
-0.71%
Borsa
2,072.93
0.11%
Bitcoin
581.823
0.69%
BTXN Coin
33.30
-0.98%
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Ümraniye'de madde bağımlısı, içinde ailesinin olduğu evi yaktı

    Dini nikahlı eşiyle tartıp, evinin balkonundaki eşyaları ateşe veren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 15.01.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de madde bağımlısı, içinde ailesinin olduğu evi yaktı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi'nde dün akşam Ümit Gezer, iddiaya göre dini nikahlı eşi K.T. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ümit Gezer, tartışmadan bir süre sonra sinir krizi geçirerek evin balkonuna çıktı.

    BALKONDAKİ EŞYALARI ATEŞE VERDİ

    Gezer, balkonda bulunan plastik kasa ve kıyafetleri tutuşturdu. Kısa sürede tutuşan eşyalar evin balkonunu sardı.

    Ümraniye'de madde bağımlısı, içinde ailesinin olduğu evi yaktı

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

    TUTUKLANDI

    Ümit Gezer, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ümit Gezer, "Kundaklama" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Ümraniye de madde bağımlısı, içinde ailesinin olduğu evi yaktı #1

    Ümraniye de madde bağımlısı, içinde ailesinin olduğu evi yaktı #2


    Görüş Bildir