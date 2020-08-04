Malatya Pütürge merkez üslü deprem meydana geldi. 5,2 şiddetindeki deprem Adıyaman ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Türkiye'nin doğusunda 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Malatya Pütürge olarak belirlenirken, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl ve çevresindeki illerde de hissedildi.

VALİLİK: ŞU ANA KADAR YANSIYAN OLUMSUZLUK YOK

Pütürge Merkezli deprem ile ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma ve AFAD ekiplerinin mahallelerle iletişim halinde olduğunu ve gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Vali Baruş, açıklamalarında, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok." ifadelerine yer verdi.

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Deprem ile ilgili açıklama yapan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, daha önceki depremlerde hafif hasar gören binalarda ağır hasar oluştuğunu belirtti.

Mikail Sülük açıklamasında "Ekiplerimizle birlikte sahadayız, can kaybımız yok. Geçmiş depremde hasar gören ve şu anda da hasar alan binalarımız var. Kısa sürdüğü için yıkım olduğunu düşünmüyoruz, deprem 10-12 saniye kadar sürmüş olabilir. 31 Temmuz’da da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu o bu kadar şiddetli değildi ama bu deprem çok şiddetliydi." ifadelerine yer verdi.

Adıyaman-Malatya çevresinde 5,2 büyüklüğünde deprem ViDEO

KANDİLLİ "5,7" DEDİ, AFAD "5,2"

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5,7 olarak verirken, AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddetinin 5,2 olduğu belirtildi.

AFAD'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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