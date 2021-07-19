Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu iki araç kullanılamaz hale geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde M.K.’nin kullandığı 42 AHF 723 plakalı hafif ticari araç, R.E.’nin kullandığı FFT 653 İsveç plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil yol ortasında dururken, hafif ticari araç ise şarampolü aşarak, yaklaşık 60 metre ilerde tarla içerisinde durdu.

SÜRÜCÜ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

OTOMOBİL VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Her iki araç kullanılmaz hale gelirken, yol ortasında bulunan otomobil vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.