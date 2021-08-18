Euro
9.9176
0.41%
Dolar
8.4458
0.17%
Altın
485.55
0.3%
Borsa
1.45
-0.83%
Bitcoin
382.020
-0.86%
EXEN Coin
26.45
-2.03%
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kuşadası’nda yakalandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 18 dosyadan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL idari para cezası bulunan şahıs yakalandı.
    • İHA
    • 18.08.2021 - 20:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kuşadası’nda yakalandı

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilçe genelinde suçlu ve suçluları yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri çok yönlü ve titiz çalışmalarını sürdürüyor.

    Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Alacamescit Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmaya çalıştı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.

    SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

    Yapılan sorgulamasında Y.G. isimli şahıs olduğu ve 18 dosyadan arandığı tespit edildi. Şahsın ’Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı’ suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL para cezası olduğu tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Kuşadası Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kuşadası’nda yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir