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- 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kuşadası’nda yakalandı
88 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kuşadası’nda yakalandı
- İHA
- 18.08.2021 - 20:59
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilçe genelinde suçlu ve suçluları yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri çok yönlü ve titiz çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Alacamescit Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmaya çalıştı. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şahıs yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.
SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Yapılan sorgulamasında Y.G. isimli şahıs olduğu ve 18 dosyadan arandığı tespit edildi. Şahsın ’Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı’ suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 62 bin TL para cezası olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Y.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Kuşadası Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.