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    Gaziantep'te cep telefonu hırsızı yakalandı

    Gaziantep'te aynı gün içinde 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 09:47
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    Gaziantep'te cep telefonu hırsızı yakalandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü 3 kişinin telefonlarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, bu kişilerin ifadesi doğrultusunda olayların yaşandığı mağaza ve marketlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Kimlik tespitinin ardından 3 olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Gaziantep'te cep telefonu hırsızı yakalandı VİDEO

    Gaziantep te cep telefonu hırsızı yakalandı #1

    Gaziantep te cep telefonu hırsızı yakalandı #2

    Gaziantep te cep telefonu hırsızı yakalandı #3

    Gaziantep te cep telefonu hırsızı yakalandı #4

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