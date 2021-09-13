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- Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı
Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı
Seyir halindeki otomobilin önüne geçmek isteyen sürücü, arkasındaki aracı fark etmeyince telaş yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- İHA
- 13.09.2021 - 18:01
- Güncelleme : 13.09.2021 - 18:09
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Ali Ö. idaresindeki 16 ACR 447 plakalı araç, sürücünün önündeki aracı sollamak istemesi sonucu takla attı.
Arkadan gelen aracı fark etmeyen sürücü Ali Ö., panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
REFÜJE ÇIKARAK TAKLA ATTI
Kontrolden çıkan araç, refüje çarparak taklalar attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meydana gelen kaza sonucu yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.