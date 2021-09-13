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    Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı

    Seyir halindeki otomobilin önüne geçmek isteyen sürücü, arkasındaki aracı fark etmeyince telaş yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 18:09
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    Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Ali Ö. idaresindeki 16 ACR 447 plakalı araç, sürücünün önündeki aracı sollamak istemesi sonucu takla attı.

    Arkadan gelen aracı fark etmeyen sürücü Ali Ö., panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    REFÜJE ÇIKARAK TAKLA ATTI

    Kontrolden çıkan araç, refüje çarparak taklalar attı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Kocaeli'de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı VİDEO

    Kocaeli de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, meydana gelen kaza sonucu yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kocaeli de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı #2

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı #3

    Kocaeli de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı #4

    Kocaeli de hatalı sollama kazaya sebep oldu: 4 yaralı #5

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