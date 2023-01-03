Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Efeler'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle'deki Denizli Bulvarı üzerinde, saat 19.30 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

R.Ö. idaresindeki 20 KS 894 plakalı otomobil ile E.İ. yönetimindeki 09 Y 1111 plakalı otomobil, AVM kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile 09 Y 1111 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan K.İ. yaralandı.

Yaralının durumu iyi

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı K.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

İHA'nın haberine göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



