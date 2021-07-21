Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Bariyerlere çarptıktan sonra savrulan otomobil, yol tabelasına çarparak durabildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın’ın Çine ilçesi Eskiçine Mahallesi’nde, Muğla istİkametine gitmek olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, yolun dışına savruldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü ve yolcu konumdaki 2 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.