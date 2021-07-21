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- Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı
Bariyerlere çarptıktan sonra savrulan otomobil, yol tabelasına çarparak durabildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 21.07.2021 - 12:48
Aydın’ın Çine ilçesi Eskiçine Mahallesi’nde, Muğla istİkametine gitmek olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, yolun dışına savruldu.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü ve yolcu konumdaki 2 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.