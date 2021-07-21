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    Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

    Bariyerlere çarptıktan sonra savrulan otomobil, yol tabelasına çarparak durabildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 21.07.2021 - 12:48
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    Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

    Aydın’ın Çine ilçesi Eskiçine Mahallesi’nde, Muğla istİkametine gitmek olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, yolun dışına savruldu.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü ve yolcu konumdaki 2 çocuk yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Aydın da trafik kazası: 3 yaralı #1

    Aydın da trafik kazası: 3 yaralı #2

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