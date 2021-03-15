Karabük'te kaza: 2 yaralı

Karabük'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'ün Beşbinevler Mahallesi Kanyon Köprü üzerinde meydana gelen olayda, S.D idaresindeki otomobil Safranbolu istikametine seyir halindeyken M.E idaresindeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan M.E idaresindeki araç önce aydınlatma diğerine sonra Beşbinevler istikametine gitmekte olan araca sağ arka kısmıyla çarpması sonucu üç araçlı kaza meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü S.D ile birlikte bulunan B.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücülere yapılan alkol kontrolünde aracın sürücüsü M.E.'nin 0.83 promil alkollü olduğu tespit edildi.



