Adana'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede öldü.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralananlardan Özkan A, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER

Karacaoğlan Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışma sonrası gruptakilerin birbirlerine silahla ateş etmesi sonucu Mazlum K, Özkan A. ve Selçuk A. yaralanmıştı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına almıştı.