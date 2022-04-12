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    İzmir’de 27 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir’in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 27 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
    • 12.04.2022 - 20:56
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    İzmir’de 27 düzensiz göçmen yakalandı

    İzmir'de 12 Nisan 03.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında, görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durduruldu.

    Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı.

    İl Göç İdaresi'ne gönderildiler

    İHA'nın aktardığına göre düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    İzmir’de 27 düzensiz göçmen yakalandı #1

    İzmir’de 27 düzensiz göçmen yakalandı #2


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