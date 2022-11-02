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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 kişi gözaltına aldı.
    • 02.11.2022 - 18:33
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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu

    Bursa'da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler; Güzelyalı Eğitim Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilen adrese operasyon yaptı.

    Satışa hazır miktarda çok sayıda extacsy hap, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

    Adreste yakalanan 4 şahsa adli işlem başlatılırken, Ö.Ç isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticaetini yapmak suçundan tutuklandı.

    Vatandaşlardan şüpheli kişileri bildirmeleri istendi

    Yetkililer, ilçede her türlü ihbarın değerlendirildiğini belirterek, vatandaşlardan şüpheli kişilerin bildirilmesini istedi.

    İHA'nın aktardığına göre yetkililer, ihbarcıların kimliğinin gizli tutulacağını açıkladılar.

    Bursa da uyuşturucu operasyonu #1


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