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Hatay'da hortum çıktı
Kıyıya yaklaşan hortum, belediyeye ait sosyal tesiste hasara yol açtı.
- DHA
- 05.07.2021 - 11:22
- Güncelleme : 05.07.2021 - 11:23
Hatay'da, İskenderun Körfezi açıklarında hortum meydana geldi.
Sabah saatlerinde oluşan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
SOSYAL TESİS ZARAR GÖRDÜ
Bir süre denizde ilerleyen hortumun kıyıya yaklaşmasıyla belediyeye ait sosyal tesis hasar gördü.
Hortum, yürüyüş yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.