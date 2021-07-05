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    Hatay'da hortum çıktı

    Kıyıya yaklaşan hortum, belediyeye ait sosyal tesiste hasara yol açtı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 11:23
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    Hatay'da hortum çıktı

    Hatay'da, İskenderun Körfezi açıklarında hortum meydana geldi.

    Sabah saatlerinde oluşan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    SOSYAL TESİS ZARAR GÖRDÜ

    Bir süre denizde ilerleyen hortumun kıyıya yaklaşmasıyla belediyeye ait sosyal tesis hasar gördü.

    Hortum, yürüyüş yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Hatay'da hortum çıktı ViDEO

    Hatay da hortum çıktı #1

    Hatay da hortum çıktı #2

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