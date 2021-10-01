Polis ekiplerince bir eve düzenlenen baskında çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda son operasyon Kağıthane polisinden geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar üzerine Hürriyet Mahallesi Gölbaşı Sokak'ta bir eve baskın yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Evdeki aramalarda; salon ve yatak odasında 35 parça 25 gram gelen marıjuana, 15 parça 16 gram gelen marıhuana, 3 parça halinde 9 gram gelen metanfetamin, 1 paça halinde poşet içerisinde 2.8 gram gelen marıhuana, 130 adet 58 gram gelen extazi, uyuşturucu ve uyarıcı madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli Erol K.'nin üst aramasında ise 5 adet 3,2 gram gelen marıhuana, 2,15 gram gelen metanfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiğini düşünülen 4 bin 800 lira ele geçirildi.

"Kasten yaralama"dan sabıka kaydı olan ev sahibi Yılmaz S.'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde ettiğini düşünülen bin 15 liraya da el konuldu.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

"Kasten yaralama", "terör örgütüne üye olma" suçlarından sabıka kaydı bulunan Erol K. ile Yılmaz S. ve baskın sırasında evde bulunan Yunus T., Ümit A. isimli şahıslar gözaltına alındı.