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    Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga

    Adliyesi bahçesinde taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir kişi de bulunan ekmek bıçağı ele geçirildi.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 17:03
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    Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga

    Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava çıkışı, adliye bahçesinde mağdur tarafı ile sanık tarafı arasında bıçaklı kavga çıktı.

    EKMEK BIÇAĞINA EL KONULDU

    Adliye polisi, olaya kısa sürede müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. Kavga sırasında bir kişide ekmek bıçağı ele geçirildi.

    7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun da adliye çıkışı bıçaklı kavga #1

    Samsun da adliye çıkışı bıçaklı kavga #2


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