Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga

Adliyesi bahçesinde taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alınırken, bir kişi de bulunan ekmek bıçağı ele geçirildi.

Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava çıkışı, adliye bahçesinde mağdur tarafı ile sanık tarafı arasında bıçaklı kavga çıktı.

EKMEK BIÇAĞINA EL KONULDU

Adliye polisi, olaya kısa sürede müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. Kavga sırasında bir kişide ekmek bıçağı ele geçirildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 7 kişi, ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.