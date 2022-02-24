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    Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

    Gelibolu ilçesinde grup halinde dolaşan 33 kaçak göçmen yakalandı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 04:10
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 04:11
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    Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve otobüs terminali civarında grup halinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    33 KAÇAK GÖÇMEN, KIYI BÖLGESİNDE YAKALANDI

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 33 göçmeni kıyı kesiminde yakaladı.

    Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

    Çanakkale de 33 kaçak göçmen yakalandı #1


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