Petrol
86.72
2.93%
Euro
19.2253
-0.11%
Dolar
18.6288
-0.05%
Altın
1.049
0.13%
Borsa
4978
0.31%
Bitcoin
318.906
2.33%
BTXN Coin
5.48
-3.52%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    9 ilde PKK operasyon: 5 tutuklama

    Mardin merkezli 9 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken 5'i tutuklandı.
    • 30.11.2022 - 20:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    9 ilde PKK operasyon: 5 tutuklama

    Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlüklerince çalışma yapıldı.

    DHA'nin haberine göre Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, KCK yapılanmasının sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde örgütsel faaliyet yürüttükleri, gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde örgütle iltisaklı oldukları, çukur-barikat olaylarında örgüt üyesi oldukları, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

    32 kişi yakalandı

    Mardin merkezli, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şırnak ve Niğde'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 32 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 13 fişek, 3 uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği, şarjörü ve 35 fişek, 2 yasaklı örgütsel yayın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

    5 kişi tutuklandı

    Şüphelilerden 23'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    9 ilde PKK operasyon: 5 tutuklama #1

     

     


    Darphanenin 555 yıllık koleksiyonu sergisinde altın ve sikke tarihi
    Kültür Sanat

    Darphanenin 555 yıllık koleksiyonu sergisinde altın ve sikke tarihi

    İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi
    Gündem

    İyi Partili İbrahim Özkan, İBB'nin bütçesi görüşülürken maç izledi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir