- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- 9 ilde PKK’nın sözde basın komitesine operasyon
9 ilde PKK’nın sözde basın komitesine operasyon
- 25.10.2022 - 16:09
- Güncelleme : 25.10.2022 - 16:32
Terör örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…
PKK/KCK terör örgütünün kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği sözde 'basın komitesi' olarak adlandırılan yapıya ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
'Mezopotamya Ajansı' isimli yapının, sözde 'basın komitesi' çatısı altında kurularak faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Belirli özel tarihleri kullanıp olay çıkarmaya çalıştılar
DHA’nın haberine göre; yapı içerisinde tespit edilen şüphelilerin, PKK'nın kuruluş yıl dönümü, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü, Türkiye'ye getiriliş yıl dönümü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Nevruz gibi günleri kullanarak toplumsal olaylar çıkarmaya çalıştığı saptandı.
Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin gözaltına alınmaları ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale ele geçirildi.
Ankara merkezli 9 ilde PKK’nın sözde basın komitesine operasyon ViDEO