Beylikdüzü’nde, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden oyuncak olarak satılan 42 mıknatıs adet topu çıktı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, 9 yaşındaki bir çocuk şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye giderek röntgen çekildi.

Röntgen filminde çocuğun midesinde boncuklar halinde yabancı bir cisim tespit edildi.

MIKTANIS TOPLARI YUTTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çocuğun haberi olmadan 'neodyum' adı verilen stres bilyeleri olarak da bilinen 42 adet mıknatıs topu yuttuğu belirlendi.

Bağırsağını delen cismi fark eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Çay çocuğu ameliyata aldı. Yapılan ameliyatta çocuğun bağırsaklarından rengarenk şekilde 42 adet neodyum çıkarıldı.

9 yaşındaki çocuğun midesinden mıknatıs topları çıkarıldı ViDEO

"TESADÜFEN GÖRDÜK"

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Çay, yutulan cisimlerin normalde sindirim sistemi ile çıkabileceğini ancak çoklu mıknatısların bağırsaklarda delinmeye neden olabileceğini belirterek, “Bizim hastamız yaklaşık 42 tane bu mıknatıstan yutmuş çeşitli hastanelere müracaat etmiş. Burada yapılan incelemelerde çekilen filmlerde tesadüfen bu mıknatısları yuttuğunu biz radyografide gördük hastamızı ameliyata aldık. İnce bağırsak uç kısmında delinme oluşturmuştu. Biz bu mıknatısları çıkardık.” dedi.





"BU TÜR OYUNCAKLAR ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULMALI"

Çocuklar tarafından bu mıknatısların çok yaygın oynandığını da belirten Çay, “Böyle renkli ve göz alıcı mıknatıslar çok güçlü mıknatıslar aynı zamanda. Bunlar ciddi anlamda problem oluşturuyor. Yabancı cisimlerin yüzde 1’nde cerrahi komplikasyon oluyor. İnşallah bundan sonra yaraları iyileştikten sonra yakın olarak takip ediyoruz. Herhangi bir kalıcı problem olmayacak. Bu mıknatısları çocuklar çok yaygın kullanıyor. Bu mıknatıslar çok kuvvetli çok tehlikeli. Hayatı tehdit eden bu tür oyuncakları çocuklardan uzak tutmaya önem gösterelim.” diye konuştu.