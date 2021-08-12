Sarıyer'de çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahale ile yarım saat içinde söndürüldü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Aynı bölgede 3'üncü kez çıkan yangında, dumanlar gökyüzüne yükseldi.

Ağaçların arasından yükselen dumanların görülmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için hem havadan hem karadan müdahalelerde bulundu.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Helikopterden atılan sular ve ekiplerin karadan çalışmaları ile yangın, yarım saat içinde söndürüldü.

DÜN VE ÖNCEKİ GÜN DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmış, erken müdahale ile alevler büyümeden söndürülmüştü.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Sarıyer'de orman yangını çıktı VİDEO

