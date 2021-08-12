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    Sarıyer'de orman yangını çıktı

    Sarıyer'de çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahale ile yarım saat içinde söndürüldü.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 17:35
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    Sarıyer'de orman yangını çıktı

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Aynı bölgede 3'üncü kez çıkan yangında, dumanlar gökyüzüne yükseldi.

    Ağaçların arasından yükselen dumanların görülmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi.

    Ekipler, alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için hem havadan hem karadan müdahalelerde bulundu.

    YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Helikopterden atılan sular ve ekiplerin karadan çalışmaları ile yangın, yarım saat içinde söndürüldü.

    Sarıyer de orman yangını çıktı #1

    DÜN VE ÖNCEKİ GÜN DE YANGIN ÇIKMIŞTI

    Aynı bölgede dün ve önceki gün de yangın çıkmış, erken müdahale ile alevler büyümeden söndürülmüştü.

    İNCELEMELER SÜRÜYOR

    Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

    Sarıyer'de orman yangını çıktı VİDEO

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