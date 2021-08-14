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Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Fatma Y. yönetimindeki otomobil ile Ali U. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali U. ile beraberindeki Yeter U. yaralandı.
- İHA
- 14.08.2021 - 14:54
Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Kayalık Mahallesi'nde seyir halinde olan Fatma Y. yönetimindeki otomobil ile Ali U. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali U. ile beraberindeki Yeter U. yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.,
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.,