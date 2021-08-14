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    Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Fatma Y. yönetimindeki otomobil ile Ali U. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali U. ile beraberindeki Yeter U. yaralandı.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 14:54
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    Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı Kayalık Mahallesi'nde seyir halinde olan Fatma Y. yönetimindeki otomobil ile Ali U. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

    Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali U. ile beraberindeki Yeter U. yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.,

    Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlattı.,

    Adıyaman’da otomobil ile motosiklet çarpıştı #1

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