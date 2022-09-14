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    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında, PKK’ya ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi bulundu.
    • 14.09.2022 - 17:11
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    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında çalışmalar yapıldı.

    Malzemelerin 2017/2019 arasında kullanıldığı değerlendirildi

    İHA’nın haberine göre; 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi #1


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