Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında, PKK’ya ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi bulundu.

Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında çalışmalar yapıldı.

Malzemelerin 2017/2019 arasında kullanıldığı değerlendirildi

İHA’nın haberine göre; 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.