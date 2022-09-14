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- Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman’da, PKK’ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında, PKK’ya ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi bulundu.
- 14.09.2022 - 17:11
Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Derinsu köyü kırsalında çalışmalar yapıldı.
Malzemelerin 2017/2019 arasında kullanıldığı değerlendirildi
İHA’nın haberine göre; 2017/2019 yılları arasında Adıyaman’da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.