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    Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu

    Drone destekli operasyon kapsamında, yasa dışı ekimi gerçekleştirilen bin 500 kök kenevir bitkisi bulundu.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 20:13
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 20:22
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    Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu

    Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Yeşilyurt İlçe Jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekiminin gerçekleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenledi.

    BİN 500 KÖK KENEVİR BULUNDU

    Operasyon kapsamında, bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Kenevirler imha edilirken, ekimi gerçekleştiren 1 şahıs ise gözaltına alındı.

    Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu VİDEO

    Malatya da yasa dışı kenevir operasyonu #1

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